Сенаторы предложили ограничить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил Центробанку РФ ограничить ставку эквайринга до 1% для платежей от турагентств и отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации по итогам круглого стола, на котором обсуждалось обеспечение стабильной работы предприятий и организаций туристской индустрии под санкциями.

По информации агентства, представители турбизнеса не довольны ставками эквайринга внутри страны на гостиничные услуги.

«Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть возможность ограничения размера платы <...> по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 «Туристические агентства и организаторы экскурсий» и 7011 «Отели и мотели», до уровня не более 1%», — говорится в рекомендациях.

Недавний опрос «Делобанка» среди предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса показал, что 39% из них считают, что управление финансами в текущих условиях является необходимостью. Для снижения операционных издержек 26% респондентов сравнивали условия по эквайрингу хотя бы раз за последние три месяца и в целом готовы рассмотреть вариант перехода в другой банк.

Среди тех, кто изучал предложения банков, 69% опрошенных отметили, что зачастую условия обслуживания не учитывают отраслевую специфику. При этом наиболее чувствительны к стоимости услуг эквайринга оказались шесть секторов бизнеса: фастфуд, рестораны и кафе, медицинские услуги, турагентства и туроператоры, магазины продуктов и коммунальные услуги, следует из результатов опроса.