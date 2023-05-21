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Экономист оценил влияние возможного дефолта в США на мировую экономику

Экономист Беляев: если в США объявят дефолт, то это станет мировым финансовым потрясением

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Depositphotos

Если в США объявят дефолт, то это будет мировым финансовым потрясением, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

Он отметил, что многие страны связаны с США торгово-экономическими отношениями, поэтому дефолт отразится на всей мировой экономике. Многие, по мнению эксперта, не переживут это и обанкротятся.

«Сейчас американцы свои прежние обязательства по долгам выполняют за счет следующих обязательств, как в пирамиде. Дефолт же будет означать, что они не смогут больше заимствовать деньги <…> Держатели бумаг не досчитаются поступлений и окажутся в затруднительном финансовом положении», — сказал Беляев.

При этом, по его словам, для Россия катастрофы не произойдет, потому что страна не сильно завязана в своих финансовых отношениях с американскими банками и корпорациями

В то же время экономист усомнился в том, что США объявят дефолт, поскольку в Белом доме осознают последствия этого решения. «Конгресс до 1 июня все-таки согласится на то, что планку заимствований надо будет повысить», — резюмировал Беляев.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает возможным для страны избежать дефолта несмотря на уровень госдолга.

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