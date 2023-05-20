Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры G7 заявили, что будут бороться с нерыночными практиками Китая

close
100%
AP

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что продолжат бороться с нерыночными практиками Китая, искажающими мировую экономику, в том числе с незаконной передачей технологий или обнародованием данных.

В документе также говорится, что страны G7 намерены «повышать устойчивость к экономическому принуждению».

Также политики признали необходимость защиты ряда передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы национальной безопасности государств G7, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций.

Япония в текущем году председательствует в «Большой семерке» и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.

Ранее в G7 заявили о намерении бороться с экономическим принуждением извне.

Также сообщалось, что страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода ее войск с Украины.

Все новости на тему:
Саммит G7
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях