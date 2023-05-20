Лидеры G7 заявили, что будут бороться с нерыночными практиками Китая

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что продолжат бороться с нерыночными практиками Китая, искажающими мировую экономику, в том числе с незаконной передачей технологий или обнародованием данных.

В документе также говорится, что страны G7 намерены «повышать устойчивость к экономическому принуждению».

Также политики признали необходимость защиты ряда передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы национальной безопасности государств G7, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций.

Япония в текущем году председательствует в «Большой семерке» и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.

Ранее в G7 заявили о намерении бороться с экономическим принуждением извне.

Также сообщалось, что страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода ее войск с Украины.