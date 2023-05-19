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Bloomberg: Потанин и Алекперов могут приобрести контрольный пакет «Яндекса»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов выразили интерес к покупке акций российской компании «Яндекс», и она уже рассматривает соответствующее предложение. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сделку могут закрыть в конце 2023 — начале 2024 года и есть вероятность, что она негативно повлияет на заграничные офисы компании из-за того, что оба заинтересовавшихся «Яндексом» бизнесмена находятся под санкциями.

По информации источников издания, российские активы компании стоят около $7–7,5 млрд. Бизнесмены, как утверждается, рассчитывают на получение минимум 51% акций. Предложение Потанина и Алекперова будет рассмотрено в расположенной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. на следующей неделе в Дубае.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось с начала 2023 года на $16,35 млрд.

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