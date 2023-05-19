Эрдоган не планирует менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет менять экономическую политику страны в случае своей победы во втором туре 28 мая. Об этом заявил сам глава государства.

Эрдоган объяснил свое намерение результатами, которые он видел на посту премьер-министра. Он убежден, что повторная реализация старой политики позволит улучшить финансовое состояние Турции.

«Абсолютно. Потому что я видел результаты, когда я еще был премьер-министром. Благодаря реализации такой же политики я увижу результаты снова, я это знаю», — цитирует Эрдогана ФАН.