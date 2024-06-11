Стало известно о возвращении в 2023 году из плена 19 российских бойцов

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) по запросам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2023 году установили местонахождение на Украине 46 пленных российских военных. Об этом сообщается в докладе о деятельности уполномоченного за 2023 год, передает ТАСС.

В документе говорится, что по запросам Уполномоченного региональной делегацией МККК в России и Белоруссии было установлено местонахождение 46 военнослужащих, находящихся в плену, из которых 19 были возвращены в ходе обменных процессов.

10 июня сообщалось, что украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии.

31 мая Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими, с каждой стороны были переданы по 75 человек. Этот обмен состоялся после продолжительной (почти четыре месяца) паузы, когда никаких бойцов не возвращали и не меняли. До этого Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов Киев и призвала забрать 500 пленных на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца.