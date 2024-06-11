Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горловке женщина погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Мирная жительница погибла во время обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский снаряд попал в многоквартирный дом в жилом массиве «Строитель». Он добавил, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилому сектору.

Накануне сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

До этого британский телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения украинскими войсками боевой авиации против объектов за пределами новых регионов РФ и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину предупредили о решительном ответе на удары по территории РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами