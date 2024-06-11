В Горловке женщина погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла во время обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский снаряд попал в многоквартирный дом в жилом массиве «Строитель». Он добавил, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилому сектору.

Накануне сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

До этого британский телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения украинскими войсками боевой авиации против объектов за пределами новых регионов РФ и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину предупредили о решительном ответе на удары по территории РФ.