Свыше половины российских работодателей поощряют трудоголизм

Почти каждый второй руководитель российских компаний убежден, что трудоголизм – проблема прежде всего личного характера, и решать ее работник должен сам. Но большинство все же не хотели бы, чтобы их сотрудники постоянно перенапрягались, и принимают меры по снижению рабочей нагрузки и предотвращению выгорания, свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI) совместно с рекрутинговым сервисом «Зарплата.ру». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самая распространенная причина переработок, с точки зрения работодателей, — неумение управлять своим временем и ожидание вознаграждения.

О наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе сообщили 47% опрошенных руководителей. При этом отношение к такому подходу в работе среди 53% работодателей оценивается положительно, 44% относятся нейтрально, лишь 3% — отрицательно.

Абсолютное большинство (80%) респондентов считают, что трудоголики приносят большую пользу своей включенностью в рабочие процессы. Лишь 20% уверены, что сотрудники, которые склонны к переработкам, приносят вред компании.

Опрос показал, что почти каждая вторая (47%) российская компания не старается принимать меры по пресечению трудоголизма, последствиями которого могут быть не только выгорание и потеря интереса к выполняемой работе, но и проблемы с физическим и/или психическим здоровьем — с точки зрения начальников компаний, это личная проблема сотрудников.

Кроме того, абсолютное большинство (75%) вовсе поощряет переизбыточную вовлеченность сотрудников. Наиболее популярным способом, как отметили респонденты, является материальное вознаграждение (37%), личная похвала словесно или в личном диалоге в социальных сетях (28%), похвала в присутствии коллектива (26%), поддержка различными неденежными бонусами (различные привилегии, подарки и т.п.).

Тем не менее многие работодатели стараются создать все условия для предотвращения нездоровой рабочей среды. Для предотвращения выгорания среди сотрудников руководители компаний предлагают, в частности, гибкий график работы (42%), путевки от компании (19%), абонементы на фитнес или в спортзал (11%), а также сессии у психолога за счет организации (5%).

«Борьба с выгоранием и другими проблемами ментального состояния сотрудников — второе по востребованности направление программ well-being у компаний. Среди 42% предприятий, которые уже используют такие программы благополучия, 23% выбрали программы поддержки физического здоровья, и 13% — ментального», — прокомментировала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Однако только более трети (39%) руководителей уверены, что подобные методы эффективны. В то время как более половины (61%) отмечают неэффективность данного подхода. Подкреплено это тем, что в 61% случае трудоголизм связан с ожиданием вознаграждения или карьерного роста со стороны сотрудников, 49% — неспособность сказать «нет», объяснить, что перегружен. 41% российских начальников объясняет хроническую переработку из-за недостаточности количества «рук», из-за чего сотрудники перегружены. 33% — страх оказаться уволенным, 30% — неумение управлять рабочим временем, а в 29% случаях сотрудники с помощью работы переключаются от личных проблем.

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