«Флорида» выиграла второй матч финала Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» на своем льду одержали вторую победу в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «пантер».

После первого периода «Эдмонтон» вел в счете благодаря голу Маттиаса Экхольма. Однако во второй 20-минутке Нико Миккола забросил ответную шайбу, а в заключительном игровом отрезке хозяева трижды огорчили «нефтяников». Эван Родригес оформил дубль, а точку в матче поставил Аарон Экблад, поразивший пустые ворота.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 18 бросков. После игры он поблагодарил партнеров.

«У нас классная команда, мы знаем свою систему игры и следуем ей. И главное – мы наслаждаемся каждым матчем, наслаждаемся моментом, когда в третьем периоде на кону стоит результат. Для меня честь быть частью этой команды. Партнеры помогают мне, блокируя броски. Они отлично действуют, и мне очень нравится играть с ними. Я счастлив и очень ценю, что сейчас нахожусь здесь и играю в хоккей.

Нам помогает опыт прошлого финала. Все знают, как трудно выйти в финал, но, с другой стороны, это происходит не настолько часто, поэтому ты просто ждешь, что будет дальше», — цитирует Бобровкого ESPN.

Ранее комментатор Майков заявил, что «Флорида» сможет забить в большинстве «Эдмонтону».