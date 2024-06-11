В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за утро объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвал.

«Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков.

До этого ракетную опасность в регионе объявили 11 июня в 7:58 (мск). В 8:11 (мск) губернатор Белгородской области заявил об ее отмене.

10 июня сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

До этого британский телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения украинскими войсками боевой авиации против объектов за пределами новых регионов РФ и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.