Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП России на уровне 2% в 2023 году

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заявил, что в этом году возможен рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на уровне 2%.

«2% [роста ВВП. — «Газета.Ru»] могут быть достигнуты», — указал российский вице-премьер.

По оценке Белоусова, первый квартал текущего года продемонстрировал снижение рисков и активизацию потребительского спроса.

Накануне глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года рост ВВП РФ может превысить 1,2%.

До этого аналитики Еврокомиссии улучшили прогноз по ВВП России. Согласно обновленной оценке, экономика страны сократится к концу этого года на 0,9%. По итогам 2024 года валовой внутренней продукт страны увеличится на 1,3%.