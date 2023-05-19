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Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП России на уровне 2% в 2023 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заявил, что в этом году возможен рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на уровне 2%.

«2% [роста ВВП. — «Газета.Ru»] могут быть достигнуты», — указал российский вице-премьер.

По оценке Белоусова, первый квартал текущего года продемонстрировал снижение рисков и активизацию потребительского спроса.

Накануне глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года рост ВВП РФ может превысить 1,2%.

До этого аналитики Еврокомиссии улучшили прогноз по ВВП России. Согласно обновленной оценке, экономика страны сократится к концу этого года на 0,9%. По итогам 2024 года валовой внутренней продукт страны увеличится на 1,3%.

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