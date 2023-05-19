В Центробанке допустили «иранский сценарий» на российском фондовом рынке

Первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин сказал, что верит в реализации на российском фондовом рынке иранского сценария бурного роста. По его мнению, это произойдет за счет денег населения.

«Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора…», — отметил Чистюхин в ходе выступления на международном экономическом форуме »Россия - Исламский мир. KazanForum» (цитата по РИА Новости).

Вопрос первому зампреду ЦБ о возможности реализации в России «иранского эффекта» задал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Ведяхин привел статистику, по которой биржевой индекс Ирана с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз. Это произошло за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошла на местный рынок.

16 мая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок России. По ее мнению, это позволит «привлечь триллионы рублей» от частных инвесторов.