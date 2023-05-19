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Великобритания ввела санкции против восьми российских производителей металлов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Британии объявило о новом пакете санкций против России, ограничения затронули восемь компаний, которые связаны с производством металлов, а также Металлургический инвестиционный банк. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабинета министров.

Также санкции ввели в отношении председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Алтушкина назвали ключевой фигурой в секторе, который имеет стратегическое значение для российской «военной машины».

При этом вместе с ограничениями против физических лиц и компаний Лондон ввел эмбарго на поставки металлов из Российской Федерации, в том числе алюминий, никель и медь.

Сообщается, что британские санкции затронули 86 юридических и физических лиц, которые связаны с российской энергетикой, металлургией, обороной и финансовым сектором.

Кроме того, правительство Великобритании внесло в санкционные списки «Северсталь» и Росбанк.

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Санкции против России
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