Великобритания ввела санкции против восьми российских производителей металлов

Правительство Британии объявило о новом пакете санкций против России, ограничения затронули восемь компаний, которые связаны с производством металлов, а также Металлургический инвестиционный банк. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабинета министров.

Также санкции ввели в отношении председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Алтушкина назвали ключевой фигурой в секторе, который имеет стратегическое значение для российской «военной машины».

При этом вместе с ограничениями против физических лиц и компаний Лондон ввел эмбарго на поставки металлов из Российской Федерации, в том числе алюминий, никель и медь.

Сообщается, что британские санкции затронули 86 юридических и физических лиц, которые связаны с российской энергетикой, металлургией, обороной и финансовым сектором.

Кроме того, правительство Великобритании внесло в санкционные списки «Северсталь» и Росбанк.