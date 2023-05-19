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Хуснуллин заявил о создании международного консорциума для коридора «Север-Юг»

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о создании международного консорциума для коридора «Север-Юг», сообщает РИА Новости.

«Мы создаем консорциум, идет процесс регистрации его юридической структуры. Проект интересен всем: логистическим компаниям, странам - все будут привлекать деньги. Финансовый механизм просчитан. В консорциуме семь сторон, люди посмотрели транспортные коридоры, трассировки утверждены», — заявил Хуснуллин в кулуарах международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».

Он пояснил, что Россия заинтересована в коридоре на юг, к странам Ближнего Востока и Индийскому океану. По словам вице-премьера, коридор «Север-Юг» будет представлять собой сеть железнодорожных и транспортных путей, дешевую перевалку грузов и обширный грузопоток.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что у Запада нет инструментов, чтобы помешать сотрудничеству Ирана и России.

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