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Зампред главы кабмина Чернышенко: РФ согласовывает формат работы российских банков на Кубе

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Alexandre Meneghini/Reuters

Москва согласовывает формат работы российских банков на Кубе, происходит переход на расчеты по проектам в рублях. Об этом заявил заместитель главы кабмина РФ Дмитрий Чернышенко на открытии заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях», — сказал Чернышенко.

В марте этого года в банкоматах Кубы начался прием российских карт «Мир», напомнил зампред правительства РФ.

Он также добавил, что Россия ожидает, что российскими картами станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах республики «в самое ближайшее время».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета «Россия — Куба» Борис Титов сообщал, что несколько российских банков запланировали открытие филиалов на Кубе, и трое из них обратились с соответствующим заявлением в Центробанк республики.

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