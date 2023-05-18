Магазин Gloria Jeans может открыться летом на месте Uniqlo в ТРЦ «Европейский» в Москве

Один из крупнейших производителей одежды в России Gloria Jeans (АО «Корпорация Глория Джинс») может открыть в столичном торговом центре «Европейский» магазин площадью около 4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента по недвижимости Gloria Jeans Алексея Кондракова.

«Крупное открытие будет в «Европейском» на площадке Uniqlo. Это произойдет, по нашим прогнозам, летом, но мы еще конкретной даты не определили. Метраж — около 4 тыс. кв. м», — рассказал Кондраков в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

Магазин в «Европейском» будет вторым по площади после флагмана на Тверской, рассказали в компании в «Галерее актер». Его площадь составляет 5 тыс. «квадратов», он был открыт весной на месте флагмана H&M (компания свернула бизнес в России).

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», Uniqlo решила закрыть в России большинство своих крупных магазинов.

В 2022 году Gloria Jeans заработала 6,14 млрд рублей чистой прибыли, что стало максимумом с момента основания компании. Прибыль компании от продаж достигла 9,48 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2021 году.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, у итальянских компаний в настоящее время нет планов уходить из России. В то же время есть несколько компаний, которые планируют инвестировать в России в ряд отраслей. Среди таких отраслей – строительная и продуктовая.