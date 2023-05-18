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Аргентина сократила экспорт говядины из-за засухи в 2023 году

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Carl Recine/Reuters

Экспорт говядины из Аргентины сократился из-за засухи в этом году, рассказал РИА Новости посол республики в России Эдуардо Антонио Зуайн. По его словам, Аргентина надеется нарастить объемы вывоза мяса в следующем году.

Посол не привел конкретных цифр по сокращению экспорта говядины и назвал общий объем сокращения экспорта.

«Около 25 млн долларов мы потеряли из-за засухи и это количество продукции мы не смогли как раз экспортировать», — сказал он.

В то же время посол выразил надежду на восстановление экспорта мяса до «должного уровня».

«В этом году у нас была очень большая засуха, такой засухи не было последние полвека. И это, конечно, вызвало сокращение сельскохозяйственной продукции и как следствие, — и в животноводстве. Мы надеемся, что в следующем году мы сможем достичь должного уровня», — отметил он.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что в прошлом году резко снизился спрос на стейки для барбекю в мире из-за роста цен на говядину. В первую очередь, это было характерно для стран, где этот вид мяса едят чаще всего, — Аргентины, Бразилии, Великобритании и США.

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