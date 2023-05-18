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«Укрэнерго» призвала граждан Украины экономить электроэнергию в вечерние часы

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Depositphotos

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале сообщила, что 18 мая для покрытия вечернего пика будут задействованы все имеющиеся резервы мощности на тепловых и гидроэлектростанциях, также в пресс-службе призвали граждан уменьшить использование электроэнергии в вечерние часы, передает РИА Новости.

В компании пояснили, что из-за обстрелов были повреждены сети операторов систем распределения (облэнерго) в Хмельницкой области. Кроме этого, в приграничных и на прифронтовых территориях из-за интенсивных обстрелов были обесточены некоторые потребители в Херсонской, Харьковской, Николаевской и Донецкой области.

«Особо призываем всех уменьшить использование электроэнергии с 19.00 до 22.00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что для работы энергосистемы важны именно вечерние часы.

Отмечается, что ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением питания.

Также в сообщении говорится, что днем 18 мая в течение трех часов будет продолжаться небольшой импорт из Словакии, а в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме появится избыток мощности и потребление будет снижено, продолжится экспорт в Молдову и Польшу.

18 мая Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

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