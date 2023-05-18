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Эксперты рассказали, что будет с розничными ценами на бензин с 1 июня

Эксперт Деев: розничные цены на бензин могут снизиться в среднесрочной перспективе

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

В среднесрочной перспективе розничные цены на бензин могут немного снизиться при сохранении роста профицита нефтепродуктов на российском рынке из-за новых санкций, рассказал Life руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, ближайшее время цена может вырасти не более чем на 3–5 рублей за литр. Он отметил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья, сейчас на них, в том числе, влияют западные санкции на российскую нефть и нефтепродукты и повышенная налоговая нагрузка на отрасль.

«Цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает их особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции. Целевой уровень инфляции, определяемый ЦБ, составляет 4% в год, что, вероятно, гарантирует минимальное повышение цен на бензин в пределах данного значения», — добавил управляющий директор компании «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице.

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