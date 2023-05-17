Боррель попросил увеличить фонд военной помощи Украине на €3,5 млрд

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд в качестве дополнительного финансирования Европейского фонда мира для военной помощи Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информацию агентства, дополнительное финансирование предполагается внести в Европейский фонд мира, который используется для оплаты оборонных поставок Украине.

В материале указывается, что с такой просьбой глава внешнеполитической службы ЕС обратился к правительствам стран сообщества.

Ранее Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности заявил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС достигла €16 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Запад с декабря 2022 года предоставил Украине более 200 танков и 300 боевых машин пехоты и другое вооружение в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.