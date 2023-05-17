Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель попросил увеличить фонд военной помощи Украине на €3,5 млрд

close
100%
Jean-Francois Badias/AP

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд в качестве дополнительного финансирования Европейского фонда мира для военной помощи Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информацию агентства, дополнительное финансирование предполагается внести в Европейский фонд мира, который используется для оплаты оборонных поставок Украине.

В материале указывается, что с такой просьбой глава внешнеполитической службы ЕС обратился к правительствам стран сообщества.

Ранее Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности заявил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС достигла €16 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Запад с декабря 2022 года предоставил Украине более 200 танков и 300 боевых машин пехоты и другое вооружение в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях