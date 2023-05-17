Захарова подтвердила заявление Эрдогана о продлении зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции подтвердила сообщения о продлении зерновой сделки сроком на два месяца.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы», — сказала дипломат.

Она отметила, что у участников соглашения появился шанс «не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», в первую очередь наиболее нуждающимся странам.

Россия не изменила «принципиальных оценок» соглашения, заключенного в прошлом году в Стамбуле, и перекосы в ее выполнении должны быть максимально быстро исправлены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца.

Он также сообщил, что Анкара получила гарантии от «российских друзей» по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

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