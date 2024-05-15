Суд продлил арест московскому педиатру Буяновой по делу о фейках об армии

Тушинский суд Москвы продлил арест московскому педиатру Надежде Буяновой по делу о распространении фейков про армию до 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как передает корреспондент канала, на заседании Буянова рассказала, что разговора, из-за которого возбудили уголовное дело, в действительности не было. Она также указала, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем.

1 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что 34-летняя Анастасия Акиньшина пришла в московскую поликлинику №140 с двумя детьми, так как у ее семилетнего сына появились проблемы с глазом. Мать утверждает, что во время осмотра мальчик стал капризничать, поэтому дежурный терапевт Надежда Буянова уточнила причины подобного поведения. Акиньшина ответила, что ее сын недавно потерял отца, который воевал на СВО. В ответ педиатр якобы сказала, что мужчина был «законной целью для Украины» и они сами виноваты. После приема Акиньшина обратилась в полицию. Она потребовала привлечь 67-летнего педиатра к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Буянова отрицает все обвинения.

Ранее российские врачи зачитали стихотворение о деле обвиняемой в фейках педиатре Буяновой.