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Кулеба раскрыл детали разговора с Блинкеном в ходе его визита в Киев

Кулеба: главной темой разговора с Блинкеном была ситуация в Харьковской области

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Gleb Garanich/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве стала ситуация в Харьковской области и на подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня, когда мы говорили, почти в каждом вопросе в центре внимания была Харьковская и Донецкая области, наиболее сложные участки фронта», — сказал Кулеба.

Он отметил, что также обсудил с Блинкеном объем военной помощи и скорость поставки техники и вооружения.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал ускориться, чтобы сорвать наступательные планы российской армии.

При этом Кулеба опроверг сведения о высоком уровне коррупции в стране.

15 мая на пресс-конференции в Киеве Блинкен допустил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут разместить в Харькове.

До этого глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

Ранее Блинкен анонсировал встречу Зеленского и Байдена.

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