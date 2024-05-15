Пушилин оценил успехи российских войск в ходе боевых действий в ДНР

Российские военнослужащие каждый день продвигаются вперед на линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на полях Международного экономического форума РФ и стран Организации исламского сотрудничества заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Мероприятие, получившее название «Россия — исламский мир: KazanForum», проходит в городе Казани. Форум продлится с 14 по 19 мая.

«Мы сейчас видим, что Вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику. <...> Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта», — отметил Пушилин, общаясь с журналистами.

Кроме того, глава ДНР обратил внимание на необходимость российским войскам взять под свой контроль еще четыре населенных пункта в регионе. Речь идет о городах Константиновка, Славянск, Красноармейск и Краматорск.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация на Покровском направлении в ДНР является самой сложной для армии страны. По словам главы государства, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают вести ожесточенные оборонительные бои на значительной части пограничной полосы.

Ранее российские военные взяли под свой контроль четыре населенных пункта в Харьковской области.