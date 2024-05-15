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В МВД взяли на контроль ситуацию с русской семьей, которую депортируют в Казахстан

В МВД помогут русской семье, которую решили выдворить в Казахстан

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Руководство МВД России заинтересовалось ситуацией с семьей, которую по решению суда депортируют в Казахстан. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В полиции взяли ситуацию на контроль. Специалисты свердловского управления МВД окажут семье содействие в вопросе урегулирования правового статуса на территории России.

О ситуации с семьей стало известно после сообщений местных СМИ. По данным журналистов, мать и двое детей жили вместе с отцом, который является гражданином РФ, в Казахстане. В 2017 году они распродали имущество и переехали в Екатеринбург.

До 2024 года у них не возникало проблем с документами, но, когда они пришли подавать документы на ВНЖ, выяснилось, что у них нет карты мигранта. Также семья не прошла процедуру дактилоскопии, но мигранты были готовы оплатить штраф. Несмотря на это, их вызвали в суд, где решили выдворить граждан в Казахстан.

Семью направили в центр временного содержания в Кольцово. Все трое хотят остаться в России.

Ранее в Туапсе суд принял решение о выдворении 15 граждан Узбекистана после массовой драки.

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