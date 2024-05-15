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На Ямале ребенок дал мошенникам доступ к кредитке матери и чуть не оставил семью без денег

На Ямале школьница едва не оформила на мать кредит в 1,5 млн рублей

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Depositphotos

В Ноябрьске школьница еда не оставила семью без денег, девочка пыталась оформить на мать крупный кредит. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кибердружина Ямала».

Девочка играла в популярную у младшеклассников игру Roblox, желая получить бесплатные бонусы, она связалась с неизвестными, которые предложили ей пройти «квест» и выполнить несколько заданий.

Аферисты выманили у ребенка данные банковской карты матери, женщина заметила подозрительные смс и успела заблокировать доступ к к карте. Выяснилось, что мошенники, получив данные, попытались оформить на россиянку кредит в сумме 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Димитровграде 10-летняя девочка оформила на мать кредит и отдала деньги мошенникам. Школьница хотела купить бонусы в популярной игре и связалась с неизвестными, которые убедили ее тайком взять телефоны родителей и провести определенные операции под диктовку аферистов. Злоумышленникам школьница перевела 388 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее на Урале школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам.

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