«АвтоВАЗ» раскрыл дату выпуска семиместного автомобиля Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собирается наладить выпуск семиместных Lada Largus к осени текущего года. Об этом сообщает портал Quto.ru.

По данным издания, первые семейные Lada Largus выйдут с конвейера уже в сентябре. Однако эти экземпляры не получат откидную заднюю форточку. Производитель собирается локализовать эту деталь до конца года.

Отмечается, что семиместный Lada Largus представляет собой рестайлинговый Renault Logan MCV 2006 года. Однако у «АвтоВАЗа» есть необходимые права для выпуска модели.

15 мая «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus. Выпуск наладили на заводе в Ижевске. До этого автомобили собирали в Тольятти, однако производство прервалось весной 2022 года в связи с уходом иностранного партнера. После этого «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

В апреле стало известно, что завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к возобновлению серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. Сначала машины будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина».

Ранее в Госдуме предложили ежегодно повышать утильсбор на все автомобили.