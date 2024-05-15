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Лженотариусы украли у пожилого москвича 29 млн рублей

В Москве лженотариусы украли у пенсионера 29 млн рублей

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Depositphotos

В Москве мошенники украли у 75-летнего пенсионера 29 млн рублей, притворившись нотариусами. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, пожилому мужчине позвонила неизвестная, которая представила нотариусом и сообщила, что от имени мужчины якобы подписали доверенность для сервиса Госуслуг. Москвич заявил, что ничего не подписывал, и тогда злоумышленница дала ему номер, по которому посоветовала позвонить и сообщить об этом.

Мужчина последовал инструкциям лженотариуса и продолжил общение с преступниками, представившимися уже сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Злоумышленники убедили его перевести сбережения на «безопасную банковскую ячейку» под предлогом якобы попытки хищения денег.

Введенный в заблуждение пенсионер перевел аферистам более 29 млн рублей. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее россиянина заподозрили в похищении 1,5 млн рублей у блокадницы.

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