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Стали известны сроки возвращения немецкого посла в Россию

Посольство ФРГ: отозванный посол Ламбсдорф вернется в Москву в ближайшее время

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Imago/Global Look Press

Посольство ФРГ в России сообщило, что отозванный ранее для консультаций в Берлин посол Александр Ламбсдорф вернется в Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Посол вернется в Москву в ближайшее время», — заявили в диппредставительстве Германии, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Германия отозвала своего посла в России Александра Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в адрес Москвы, касающихся кибератаки на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

3 мая представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» СДПГ в 2023 году.

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке. В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

Ранее Захарова прокомментировала отзыв посла Германии в РФ в Берлин.

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