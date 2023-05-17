Глава ФАС сообщил, что готовятся поправки в закон о рекламе с учетом цифровых форм бизнеса

Федеральная антимонопольная служба к концу нынешнего года намерена подготовить поправки в закон о рекламе, предполагающие взять в расчет дистанционную торговлю и другие цифровые форматы рекламы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

«ФАС России совместно с экспертами и бизнес-сообществом проводит работу по актуализации норм закона о рекламе. Закон был принят в 2006 году, и с учетом развития цифровых отношений многие положения требуют дополнительной оценки и пересмотра», — уточнил Шаскольский.

По словам руководителя ведомства, подобная работа по актуализации закона, связанного с рекламной деятельности, ведется в первый раз.

Как добавил глава ФАС, нововведения, в первую очередь, коснутся рекламы при кино и видеообслуживании, требований к рекламе проведения акций и ряд других направлений.

Ранее ФАС потребовала маркировать рекламные посты в Telegram-каналах. В случае, если он используется для «донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей», маркировка рекламы необходима.