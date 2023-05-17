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Статс-секретарь Минэкономики Германии покинет свой пост из-за обвинений в кумовстве

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Reuters

Глава министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что статс-секретарь при ведомстве Патрик Грайхен покинет свой пост по результатам внутренних проверок, связанных с обвинениями в кумовстве, написало агентство Reuters.

Хабек назвал тяжелым решение об отставке Грайхена. Но, по его словам, увольнение статс-секретаря было «вопросом защиты доверия» к работе ведомства.

Грайхена решили проверить после запланированной министерством финансовой помощи для берлинского отделения Федерации охраны окружающей среды и природы Германии, в состав правления которой входит сестра чиновника Верена Грайхен.

Во второй половине февраля бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, который в данный момент возглавляет «Ленинградец», заявил, что главные проблемы российского футбола — это кумовство и лоббирование.

В середине февраля зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Газете.Ru» перечислил последствия 1990-х годов, с которыми россияне не могут справиться до сих пор.

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