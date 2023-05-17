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ОАК: в Белоруссии могут появиться площадки для ремонта российской авиатехники

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Белоруссии может появиться несколько площадок для ремонта и сервисного обслуживания российской авиатехники. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).

«Прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники», — говорится в сообщении.

До этого Россия и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации. Подписание меморандумов позволит обслуживать самолеты зарубежного производства, состоящие на балансе российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. По информации источников, близких к перевозчику, 5 апреля на техобслуживание в первую очередь стоек шасси в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300.

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