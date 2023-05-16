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Ирак опередил Россию на $2,35 млрд по объемам выручки от экспорта нефти в Индию из-за потолка цен

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По итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидерам по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок. За указанный период времени Багдад получил в общей сложности $33,37 млрд за поставки 50,31 млн тонн сырья, в то время как Москва — только $31,02 млрд за экспорт 50,84 млн тонн, сообщает газета Mint со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии.

Главной причиной недополученной выручки России стал механизм предельных цен на нефть, установленный западными странами, включая государства «большой семерки» (G7), страны Евросоюза (ЕС) и Австралию. Потолок стоимости российского сырья был установлен на уровне $60 за баррель, уточняется в статье.

«Из-за ценового потолка в $60 за баррель, установленного США и их союзниками в отношении России, Ирак опередил РФ в стоимости импорта: Россия заняла второе место с $31,02 млрд, а Ирак стал лидером, поставив 50,31 млн тонн на сумму $33,37 млрд», — заключается в материале.

16 мая газета Mint со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии сообщила, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти на индийский рынок по итогам 2022-2023 финансового года. Москва поставила Нью-Дели в общей сложности 50,84 млн тонн сырья. На втором месте оказался Ирак (50,31 млн тонн), а тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия (39,37 млн тонн).

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