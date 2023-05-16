Еврокомиссия просит соседние с Россией страны объяснить «аномальный» рост товаропотока

Еврокомиссия просит объяснить «аномальный» рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с Россией страны и принять меры против этого. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС, передает РИА Новости.

Как рассказал Домбровскис, недавно страны – члены ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении принятых в прошлом году ограничительных мер в отношении России.

Это касается не только стран ЕС, но и третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары, включая экспорт из ЕС в соседние с РФ страны, в особенности в Евразийского экономического союза, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям, отметил он.

«Мы попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого», — сказал исполнительный вице-президент ЕК по торговле и экономике.

По его словам, обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию. Он также добавил, что прекращение обхода санкций будет фокусом нового, 11-го пакета санкций в отношении РФ.

Ранее дипломат сообщал, что Пакистан и Турция среди стран Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям.