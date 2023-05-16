Российская авиакомпания «Азимут» планирует начать рейсы в Грузию с 19 мая

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение рейсов в республику, перевозчик планирует начать полеты с 19 мая. Об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации, передает ТАСС.

Полеты по маршруту Москва — Тбилиси будут выполняться с частотой семь рейсов в неделю, рассказали в Минтрансе.

Авиарейсы из России в Грузию будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства, отметили в ведомстве.

15 мая авиакомпания «Азимут» открыла на своем сайте продажу авиабилетов из Москвы в Тбилиси. Купить билеты можно от 17 148 рублей до 62 798 рублей.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.