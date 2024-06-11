Жителей российского села у границы с Украиной предупредили об обстреле

В Белгородской области жителей приграничного села Графовка Краснояружского района, находящегося рядом с Сумской областью Украины, предупредили о ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

»[Сейчас] ведется обстрел села Графовка. Спуститесь в подвал или другое укрытие», — говорится в сообщении местных властей.

Графовка — поселок в Краснояружском районе региона, административный центр одноименного поселения. По последним данным из открытых источников, там проживает более 600 человек.

Село расположено в западной части Белгородской области. Эта часть российского региона граничит с Сумской областью Украины. Один из ближайших украинских поселков — село Марьино Краснопольского района.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. В городах и селах региона в таких ситуациях объявляют ракетную опасность, зачастую по несколько раз в день.

В июне губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в области установили еще 30 защитных модульных конструкций белого цвета из бетона, позволяющих укрыться от обстрелов прямо на улице.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.