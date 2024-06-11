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Звезду «Солдат» обманули мошенники

Baza: актер Михаил Горский лишился всех сбережений из-за мошенников

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gorynych76/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актера Михаила Горского, сыгравшего в «Солдатах» роль сержанта Максименко, обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

6 июня актеру в мессенджере написала якобы Наталья Мазур (российский литературовед) и заявила, что в театре произошла утечка данных. Она уточнила, что с Горским свяжется «ФСБ».

Затем Горскому позвонили «из ФСБ» и сообщили, что с его счета мошенники пытались снять деньги. После актеру поступил и звонок якобы «из Центробанка», в ходе которого Горскому предложили заморозить все счета, а деньги перевести на «безопасный счет».

Горский согласился сделать это, а через несколько часов понял, что его обманули. После этого он обратился в полицию.

Помимо «Солдат», Горский известен по сериалу «Ольга». Кроме того, он служит в «Театре Наций».

Накануне стало известно, что 93-летнюю вдову Николая Крючкова могут выселить из квартиры из-за мошенников.

Ранее адвокат Сергей Жорин не исключил, что семье Игоря Талькова удастся добиться успеха в иске о возмещении морального вреда к бывшему продюсеру артиста Валерию Шляфману.

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