Высокопоставленных чиновников задержали в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях

В Карачаево-Черкесии силовики задержали группировку, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая из бюджета похитила около 60 млн руб., направленных на развитие в республике сельского хозяйства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ, передает ТАСС.

«Задержаны члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что задержанные причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

«Ущерб от противоправной деятельности составил около 60 млн руб.», — заявили в ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). У членов группы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.

До этого стало известно, что Свердловская область станет одним из первых регионов, в котором чиновников проверят на коррупцию с помощью ИИ.

Ранее главного свердловского борца с коррупцией заключили под стражу по делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.