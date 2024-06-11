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Осужденную за экстремизм депутата Фадееву лишили мандата

Томская дума лишила мандата осужденную за экстремизм депутата Ксению Фадееву

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Дума города Томска

Городская дума Томска отозвала мандат у депутата Ксении Фадеевой, у которой на днях вступил в силу приговор по делу об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что 28 мая 2024 года вступил в законную силу обвинительный приговор, в связи с этим нам необходимо соблюсти все формальности», — заявил заместитель председателя томского парламента Андрей Петров.

Сотрудники правоохранительных органов из Москвы задержали Фадееву в конце 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества (часть 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса России) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК).

Согласно версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального.

29 декабря 2023 года Фадееву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Адвокат женщины обжаловал приговор, однако суд отклонил апелляцию, и 28 мая он вступил в силу.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра российского города объявили в розыск.

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