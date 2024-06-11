Налоги в России смогут доначислять по свидетельским показаниям

Верховный суд (ВС) РФ разрешил налоговикам рассчитывать недоимку по свидетельским показаниям, если предприниматель скрывал доходы и не представлял документы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на определение экономколлегии ВС по делу ИП Елены Новоселовой.

Предпринимательница сдавала в аренду квартиры в 2017–2019 годах, но доходы не декларировала. Инспекция ФНС опросила арендаторов, которые подтвердили факт и сроки найма жилья, после чего доначислила Новоселовой 237,1 тыс. руб. по УСН и 38,7 тыс. руб. взносов расчетным методом, пишет издание.

Суды нижестоящих инстанций удовлетворили иск ИП, указав, что Налоговый кодекс не допускает использования только свидетельских показаний для исчисления налогов. Однако экономколлегия ВС отменила эти решения.

В определении отмечается, что инспекция вправе применять расчетный способ, если налогоплательщик допускает нарушения, не позволяющие точно исчислить налоги. При этом виды доказательств, в т.ч. показания, кодексом не ограничены.

ВС указал, что ИП сама «спровоцировала ситуацию» с невозможностью определить обязательства и «стандарт доказывания» понижается для недобросовестных налогоплательщиков, чтобы не ставить их в выгодное положение. Несмотря на право опровергнуть расчеты, Новоселова доказательств не представила. Дело направлено на новое рассмотрение.

Накануне суд в Москве отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского.

Ранее были названы основания пересмотра дела по иску ЦБ к владельцу Рост Банка.