Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Вашингтон не пойдет на переговоры по Украине из-за успехов ВС РФ. Такую точку зрения он высказал в материале для Weapons and Strategy.

По мнению автора, Соединенные Штаты на сегодняшний день не будут даже рассматривать переговоры о будущем Украины, поскольку «русские побеждают на поле боя».

Брайен считает, что США попытаются помочь ВСУ добиться некоторых успехов, в то же время наращивая удары по территории в глубине России. Эксперт усомнился, что данная стратегия будет успешной, поскольку ВС РФ продолжают продвигаться на линии соприкосновения.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой. «Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – да и сам саммит – кажутся немного фантастическими», — говорится в издании.

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