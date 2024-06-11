Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему Вашингтон не пойдет на переговоры с Москвой по Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США исключают переговоры из-за успехов ВС РФ

close
100%
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Вашингтон не пойдет на переговоры по Украине из-за успехов ВС РФ. Такую точку зрения он высказал в материале для Weapons and Strategy.

По мнению автора, Соединенные Штаты на сегодняшний день не будут даже рассматривать переговоры о будущем Украины, поскольку «русские побеждают на поле боя».

Брайен считает, что США попытаются помочь ВСУ добиться некоторых успехов, в то же время наращивая удары по территории в глубине России. Эксперт усомнился, что данная стратегия будет успешной, поскольку ВС РФ продолжают продвигаться на линии соприкосновения.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой. «Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – да и сам саммит – кажутся немного фантастическими», — говорится в издании.

Ранее Орбан посоветовал Западу «не дергать русских за усы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами