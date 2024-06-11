Глава Северной Осетии рассказал о последствиях падения Су-34 на земле

Жертв и разрушений на земле после крушения военного самолета Су-34 в горах Северной Осетии нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он напомнил, что снимать и распространять в соцсетях части разбившегося самолета и места его падения строго запрещено.

На борту самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34, который потерпел крушение в горах Северной Осетии, было два пилота. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Оба члена экипажа не выжили. Как уточнял Telegram-канал Mash, самолет упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. В Минобороны пояснили, что борт упал в безлюдной местности.

Накануне легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе республики Калмыкия.

Ранее советские самолеты столкнулись в Португалии.