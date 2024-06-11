В Японии усомнились в мирном характере конференции по Украине

Экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция в Швейцарии по Украине, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной. Его слова передает РИА Новости.

«Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут (в нее), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта», — заявил Хатояма.

По его словам, главное – чтобы Россия и Украина серьезно обсудили и приложили усилия для скорейшего прекращения военных действий. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова, добавил политик.

До этого депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что предстоящий мирный саммит в Швейцарии, наоборот, может привести к продлению конфликта между Украиной и Россией.

11 июня сообщалось, что совместное заявление по результатам мирного саммита в Швейцарии не будет включать в себя требования к России о выводе ее войск.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран.