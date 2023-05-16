Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд осени 2021 года

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по результатам торгов вторника, 16 мая, обновила исторический рекорд, который был достигнут почти 2 года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что был побит рекорд от осени 2021 года по стоимости топлива за одну тонну.

В результате бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части РФ подорожал на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну.

В связи с чем цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей. Тогда рекорд зафиксировали 27 сентября 2021 года.

Ранее в Минэнерго России заявили, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на цены на бензин в рознице.

Также в конце апреля цены на бензин в России начали расти на фоне новостей о сокращении демпферных выплат. Собеседники издания посчитали, что сейчас нет определенных предпосылок для роста цен на топливо.