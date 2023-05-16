Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд осени 2021 года

close
100%
Depositphotos

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по результатам торгов вторника, 16 мая, обновила исторический рекорд, который был достигнут почти 2 года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что был побит рекорд от осени 2021 года по стоимости топлива за одну тонну.

В результате бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части РФ подорожал на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну.

В связи с чем цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей. Тогда рекорд зафиксировали 27 сентября 2021 года.

Ранее в Минэнерго России заявили, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на цены на бензин в рознице.

Также в конце апреля цены на бензин в России начали расти на фоне новостей о сокращении демпферных выплат. Собеседники издания посчитали, что сейчас нет определенных предпосылок для роста цен на топливо.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях