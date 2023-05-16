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Asia Times: Россия увеличивает экспорт в Китай по зерновому коридору на Дальнем Востоке

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Depositphotos

Кремль объявил об ускорении строительства зернового коридора на Дальнем Востоке, что позволит увеличить объем экспорта пшеницы в Китай и даст возможность российской и китайской стороне совместно преодолеть санкции Запада. Об этом пишет Asia Times.

В публикации отметили, что Россия ускоряет строительство коридора на Дальнем Востоке, который расширит экспорт зерна в северо-восточную китайскую провинцию Внутренняя Монголия. В свою очередь, благодаря зерновому коридору, Китай сможет снизить свою зависимость поставок из западных стран — в том числе Австралии, США, Канады и Франции.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас объемы торговли сельхозпродукцией между Россией и Китаем находится на невысоком уровне. Однако с открытием зернового коридора ситуация кардинально изменится. Кроме того, российская сторона старается ускорить строительство, так как лишена возможности сбывать свою сельхозпродукцию в рамках Черноморской зерновой инициативы. Речь идет о том, что ни одна страховая компания не берется обслуживать зерновозы из России.

Аналитики посчитали, что для России и Китая развитие Дальнего Востока является беспроигрышным вариантом. Обе страны налаживают сотрудничество для развития собственных экономик и противостоянию западным ограничениям.

10 мая агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза начали обсуждение нового пакета санкций, который направлен на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений, под него могут попасть компании из дружественных Москве стран.

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