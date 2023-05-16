Минфин опроверг информацию о тратах триллионов рублей на госорганы в новых регионах

Минфин РФ опроверг информацию о финансировании работы госорганов в новых регионах в объеме нескольких триллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, объем финансирования госорганов новых регионов за трехлетний период составит 22,4 млрд рублей.

«Информация (о финансировании госорганов новых регионов. — «Газета.Ru») не соответствует действительности. В частности, на функционирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территориях новых субъектов РФ на три года запланированы бюджетные ассигнования в размере 22,4 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее издание РБК сообщало, что в 2024-2026 годах для работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить ₽1, 88 трлн.

Речь идет о финансировании в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях на три года.