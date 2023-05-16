Минэнерго: Казахстан рассматривает возможность транзита российского газа в Узбекистан

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что казахстанские власти обсуждают возможность транзита российского газа в Узбекистан. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Переговоры идут в достаточно конструктивном ключе. По итогам мы, безусловно, проинформируем», — отметил Саткалиев.

Ранее министерство энергетики Казахстана подготовило документ, согласно которому оптовая цена товарного газа на внутреннем рынке страны поднимется на 15%.

Сейчас средняя цена на товарный газ для населения находится на уровне 22,06 тенге ($0,04) за кубометр. Предельные цены устанавливаются с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года.

До этого Саткалиев говорил, что власти Казахстана рассчитывают, что стоимость российского газа, который запланировали поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, окажется справедливой.