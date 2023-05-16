Правительство РФ расширило доступ IT-компаний к льготным кредитам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому все аккредитованные IT-компании смогут получить доступ к льготным кредитам по ставке до 3% годовых. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Как говорится в публикации, кредиты выдаются на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений. Субсидируемая ставка таких займов (до 10 млрд рублей) составляет 1–5% годовых, для аккредитованных IT-компаний — не более 3%.

Кроме того, нововведение позволит участникам рынка возмещать прошлые расходы и выплачивать премии сотрудникам.

По данным Минцифры, в реестре аккредитованных IT-компаний сейчас 22,3 тыс. организаций, и более половины из них не пользуются льготами.

Глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер поддержала нововведение и сказала, что круг участников, которые смогут претендовать на льготы, существенно расширится. В том числе это смогут делать маркетплейсы, уточнила она.

О планах расширить доступ IT-компаний к льготным кредитам Мишустин заявил 15 мая.