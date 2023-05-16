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РИА Новости: Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

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Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на $15,5 млрд, впервые став ее вторым крупнейшим поставщиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности южно-азиатского государства.

По статистике ведомства, экспорт России в Индию в январе-марте 2023 года вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Он достиг $15,5 млрд.

Главным поставщиком товаров в Индию оставался Китай, однако за первый квартал экспорт сократился на 15,4% — до $22,6 млрд.

На третьем месте — ОАЭ с $12,7 млрд. На четвертой строчке расположились США, а на пятой – Саудовская Аравия.

При этом индийский экспорт в Россию вырос на 33% — до $946,6 млн, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до $16,45 млрд.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 2,5 раза и превысил $35 млрд.

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