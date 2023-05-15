Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина США Йеллен назвала 1 июня предварительной датой дефолта в стране

close
100%
Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме лидерам Конгресса, что дефолт в стране, предварительно, может быть объявлен 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что она также призвала незамедлительно повысить потолок госдолга.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил об отсутствии прогресса на переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в стране.

До этого стало известно, что в администрации Белого дома оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с палатой представителей относительно дальнейшей судьбы растущего государственного долга.

Новость дополняется.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях