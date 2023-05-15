Глава Минфина США Йеллен назвала 1 июня предварительной датой дефолта в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме лидерам Конгресса, что дефолт в стране, предварительно, может быть объявлен 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что она также призвала незамедлительно повысить потолок госдолга.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил об отсутствии прогресса на переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в стране.

До этого стало известно, что в администрации Белого дома оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с палатой представителей относительно дальнейшей судьбы растущего государственного долга.

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